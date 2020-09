Dans son dernier bilan, l'Agence régionale de santé indique que 194 malades du coronavirus étaient hospitalisées ce mardi en Seine-Maritime et dans l'Eure, où les tests positifs sont également plus important que dans les autres départements normands.

Coronavirus : une centaine d'hospitalisations en une semaine en Seine-Maritime et dans l'Eure

L'Agence régionale de santé (ARS), qui suit l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Normandie, a actualisé ses chiffres ce mardi soir. Le 29 septembre, 252 personnes étaient hospitalisés dans toute la région, dont 138 en Seine-Maritime et 56 dans l'Eure, les deux départements les plus touchés. D'après le décompte de l'ARS, cela représente 82 nouvelles hospitalisations en une semaine en Seine-Maritime et 25 dans l'Eure. Dans les deux départements, 30 malades ont été admis dans des services de réanimation.

Toujours plus de cas positifs

Comparé au reste du territoire Normand, les deux départements sont également ceux où l'on recense le plus de nouveaux cas positifs : 1 533 tests positifs en sept jours en Seine-Maritime, 483 dans l'Eure. Dans toute la région, le taux d'incidence (le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants) est de 78,4, soit au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50. En Seine-Maritime, ce taux d'incidence monte jusqu'à 119,63.

L'ARS signale enfin que 26 foyers épidémiques sont en cours d'investigation sont en cours dans les deux départements. A l'Université de Rouen, par exemple, trois promotions d'étudiants en médecine suivent des cours à distance, après la découverte, il y a une semaine, d'un foyer de 60 cas.