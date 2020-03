Coronavirus : une centaine de pompiers mobilisés dans le Territoire de Belfort

Face au surcroît d'activité lié à l'épidémie de Covid-19, plus d'une centaine de pompiers sont actuellement mobilisés dans le Territoire de Belfort pour soulager le SAMU et les ambulances privées.

La Bourgogne Franche-Comté fait partie des régions où le virus circule très rapidement. Dans le Territoire de Belfort, ce sont plus de 100 pompiers qui sont mobilisés, professionnels comme volontaires. Avec le confinement et les rues désertes, ils n'interviennent quasiment plus pour des accidents de la route ou de la vie courante. Mais l'activité en lien avec l'épidémie, elle, augmente. Les pompiers prennent de plus en plus en charge des patients à leur domicile pour soulager le SAMU et les ambulances privées.

Des cas de détresse respiratoire

"Une bonne partie des missions dues à l'épidémie sont liées à des détresses respiratoires, jugées par la SAMU suffisamment importantes pour que nous intervenions en toute urgence", explique le Colonel Stéphane Helleu qui dirige le SDIS 90, Service Départemental d'Incendie et de Secours du Territoire de Belfort. "Ce type de mission, détresse respiratoire aigüe, ou mission à la place des transporteurs sanitaires privés qui sont pris par ailleurs, nous en comptons un peu plus depuis ces deux ou trois derniers jours".

Une dizaine de cas suspects en 48H

Sur les seules journées de vendredi et samedi, les pompiers du Territoire ont transporté une dizaine de patients vers l'hôpital de Trévenans. Tous ces patients présentaient des symptômes semblables à ceux du Covid-19. "Lorsque nous sommes face à un cas possible détecté, soit par le SAMU, soit par nos équipes nous-mêmes sur place, nous prenons toutes les précautions et nous transmettons les informations au système hospitalier", insiste le Colonel Helleu.

"L'hôpital Nord Franche-Comté a mis en place un circuit spécifique pour les personnes qui présentent des signes mais sans savoir si c'est une infection au Covid-19". Les patients sont ensuite soumis à un test au sein de l'hôpital.

Des pompiers protégés de la tête aux pieds

Le pompier directement en contact avec le malade est recouvert de la tête aux pieds. Masque, gants et survêtement pour éviter de contaminer sa tenue. "Nos pompiers sont équipés en fonction de la situation, le pompier en contact direct met une tenue qui protège et évite de contaminer ses vêtements, c'est un équipement complet de la tête aux pieds".

Pour les collègues pompiers qui viennent en appui, le simple port du masque suffit. A chaque intervention, un nombre limité de pompiers est engagé. "On évite aussi de réduire la distance dans la prise en charge des patients, on engage un minimum de personnels au contact des personnes", précise le Colonel Helleu.

Les pompiers du Territoire de Belfort se préparent à une hausse des interventions dans les prochains jours car le pic de l'épidémie n'a pas encore été atteint. Ils pourraient déployer des effectifs dès la semaine prochaine à l'hôpital de Trévenans, sous tension. Les pompiers arriveraient en soutien pour des missions de sécurité et de gestion de flux des patients.