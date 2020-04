Coronavirus : une commune des Pyrénées-Orientales lance un appel aux bénévoles pour fabriquer des masques

Comme d'autres communes, la ville de Pia souhaite fournir le plus vite possible un masque en tissu (et donc réutilisable) à chacun de ses 10.000 habitants. Plusieurs commandes ont ainsi été passées à des entreprises mais comme les délais de livraison s'allongent, la mairie a décidé de mettre en place un atelier de confection.

Depuis ce mardi matin, une trentaine d'habitants bénévoles s'activent donc dans plusieurs salles de la mairie pour découper les élastiques et le tissu fournis par la commune. Pour réaliser ces kits à coudre, la ville fournit les ciseaux mais aussi les protections nécessaires (masques, gel hydroalcoolique...). En revanche, les épingles à têtes rondes et les craies à couture commencent à manquer. La mairie vous demande donc, si vous en avez, de les prendre avec vous.

Des masques aussi pour les enfants

Une fois réalisés, ces kits à coudre sont livrés (avec le fil) chez des habitants équipés de machines à coudre. Chacun des 22 couturiers bénévoles reçoit un stock de 25 ou 50 masques à coudre.

La mairie de Pia espère ainsi produire rapidement 2.000 masques. Dès ce mercredi, des masques adaptés aux enfants seront aussi réalisés.

"Pour y arriver, évidement, plus il y a de bras, mieux c'est, explique une salariée de la mairie. Nous lançons donc un appel aux bénévoles, surtout si vous savez coudre". Les bénévoles se retrouvent en mairie tous les jours de la semaine de 10h à 12h puis de 14h à 17h. Pour vous renseigner, vous pouvez joindre la mairie au 04.68.63.28.07.