Coronavirus : une course contre la montre pour anticiper la montée du variant delta dans la Loire

Le taux d'incidence du Covid dans la Loire est de l'ordre de 11 pour 100.000 habitants. C'est très faible, mais parallèlement le variant delta se développe. "Dans la Loire, il est passé en moins de huit jours d'une proportion estimée à 10% à plus de 40, 45%, prévient Arnaux Rifaux, directeur départemental de l'Agence régionale de santé. Ce qui veut dire que d'ici une semaine, deux semaines, il risque d'être à 60-70%. Donc il y a une course contre la montre entre la vaccination d'une part, et la propagation du variant".

Pour les autorités, c'est aujourd'hui que se joue la rentrée de septembre : "nous avons un variant delta qui est hautement contagieux, prévient la Préfète de la Loire Catherine Seguin. Il se répand à grande vitesse. La question est de savoir quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour éviter cette quatrième vague. Il n'y a qu'une option, c'est la vaccination. Ne temporisons pas. N'attendons pas. C'est maintenant qu'on prépare la rentrée. Vous devez avoir deux injections. Le délai entre la première et la deuxième a été réduit. Il est maintenant de trois semaines. Mais si vous faites le calcul et si vous voulez être prêts pour la rentrée, la vaccination c'est maintenant".

Des démarches facilitées

Pour faciliter les démarches, désormais, la prise de rendez-vous pour un vaccin n'est plus obligatoire, le vaccinodrome de Saint-Etienne propose des tests sérologiques pour vérifier si vous avez déjà eu le covid ces derniers mois (dans ce cas, une seule dose est nécessaire) et puis vous pouvez faire votre deuxième dose sur votre lieu de vacances.

54.5% des Ligériens ont reçu une dose de vaccin ; 40.1% ont reçu deux doses. 15 centres de vaccination seront ouverts cet été dans la Loire, sans compter les médecins libéraux ou les infirmières libérales. Le vaccinodrome de la plaine Achille est ouvert tous les jours, y compris le 14 juillet et le 15 août.