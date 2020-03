Coronavirus : une couturière héraultaise passe des vêtements pour bébés aux masques en tissu

Raquel Quérot a mis sur pause son activité de couturière de vêtements pour enfants. Depuis son atelier à Saint-Jean-de-Védas, aux portes de Montpellier, elle coud désormais des masques de protection en tissu. Des masques destinés à tous ceux qui ne sont pas en contact avec des malades atteints du Covid-19. Elle s'est inspirée du patron fourni par le CHU de Grenoble : dimensions et, matières à utiliser. En l'occurrence "en coton et à l'intérieur en molleton ou en polaire" et de l'élastique.

Des masques de protection avec des petits nuages et des poneys

C'est une relation, "un infirmier libéral qui m'a contacté pour me demander de faire des masques en tissu pour pallier au manque et bien sûr j'ai accepté. Le faire gratuitement était la moindre des choses". Et puis, avec les réseaux sociaux et en quelques jours seulement, Raquel a croulé sous les commandes. "Je ne m'y attendais pas du tout, je vous avoue, là j'ai 150 demandes de 10-20 masques à chaque fois, donc oui, ça a fait boule de neige".

Un geste solidaire

Comme Raqueli se sert de ses chutes de tissu, ses masques ne ressemblent pas du tout aux masques traditionnels, "ils ont des flamants roses, des étoiles, des smileys, des animaux et des paillettes dans les élastiques. Ça met de la gaieté, c'est cool!"

Mardi, l'Institut du cancer de Montpellier (ICM) a lancé un appel a lancé un appel aux bénévoles sachant coudre pour fabriquer des masques en tissu qui seront distribués au "personnel non soignant".