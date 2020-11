Coronavirus : Une couturière marnaise a créé un masque transparent, qui vient d'être homologué pour être vendu

Floriane Chalard, couturière habitante de Verzy (Marne), vient de recevoir l'homologation pour vendre des masques transparents. A l'origine elle les a créés pour faciliter la vie d'une petite fille malentendante, mais six mois après ils peuvent être fabriqués et vendus à grande échelle.

C'est une petite fille d'un an et demi prénommée Victoire qui est à l'origine de cette belle aventure. Une petite-fille malentendante : "Sa maman est venue me voir et m'a demandée si en tant que couturière je pouvais créer un masque transparent pour les personnes qui s'occupent de Victoire à la crèche. Pour qu'elle ne soit pas perdue et qu'elle n'ait pas peur", explique Floriane Chalard. C'est le début de six mois de travail.

L'idée de base de Floriane est de confectionner un masque en tissu avec des fenêtres transparentes amovibles et aimantées. "Il a été refusé". Parce que pour être homologué, un masque doit passer tout une batterie de tests auprès de la direction générale de l’armement. Le tissu doit être respirant, tout en étant étanche au virus : "Même les coutures doivent être étanchéifiées", précise Floriane. Ce masque final était son quatrième essai : "C'est du travail et des déceptions aussi. Parfois je me suis demandé pourquoi je m'entêtais", dit-elle en riant.

Si elle s'est entêtée, c'est pour Victoire et c'est donc tout naturellement qu'elle décide d'appeler ces masques du nom de la petite fille : "Quand j'ai demandé l'autorisation à sa maman elle a pleuré et moi aussi d'ailleurs. J'ai quatre enfants et j'aurais pu en avoir un malentendant".

Le seul regret de Floriane est de ne pas avoir trouvé d’usine française pour fabriquer ces masques : "Ca a été une vraie déception, mais aucune usine locale n'a été intéressée par mon projet". C'est donc une usine en Roumanie qui fabriquera "les masques de Victoire". Disponibles en blanc ou en bleu marine, ils existent en taille enfant ou ado (11,90 euros) et en taille adulte (12,90 euros). Sur chaque masque vendu, Floriane reversera 50 centimes à l'institut Michel Fandre, une association rémoise d’aide aux malentendants.