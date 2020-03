Coronavirus : une dame de 94 ans privée d'aide à domicile dans l'Hérault

L'association d'aide à domicile Présence Verte Services ne va plus passer faire le ménage et les courses chez une habitante de 94 ans qui vit à Magalas (Hérault). Sa petite fille Magali qui habite à 90 kilomètres va s'occuper d'elle mais déplore cette situation.

Magali Balmefrezol est inquiète pour sa grand mère âgée de 94 ans qui vit seule à Magalas (Hérault). Elle est partiellement autonome mais trois fois par semaine elle reçoit la visite d'une aide à domicile de l'association Présence Verte Services Hérault ( à ne pas confondre avec le groupe Présence Verte qui propose de la téléassistance aux personnes âgées) qui vient faire le ménage et les courses. En raison du coronavirus, l'association voit ses effectifs réduits et doit se concentrer sur les cas prioritaires c'est à dire les patients qui ont besoin d'aide pour le lever , le coucher ou la préparation des repas. L'association explique aussi qu'elle doit limiter ses activités afin de protéger son personnel et les patients.

Une présence humaine précieuse

"Ma grand mère peut conserver son autonomie uniquement parce que quelqu'un fait son ménage et ses courses. Elle profitait de la présence de l'aide ménagère pour prendre sa douche , elle savait que si il lui arrivait quelque chose, elle n'était pas seule. Tout s'écroule d'un coup. . Il va y avoir des tas d'accidents domestiques. Des petits vieux vont mourir chez eux c'est sûr" s'inquiète Magali Balmefrezol.

Ma grand mère a une grande force de caractère mais elle ne tient que parce qu'elle voit des gens. Des petits vieux vont mourir chez eux!

Magali va s'organiser malgré la distance

Magali a "négocié" pour que l'infirmier passe deux fois par jour mais le kinésithérapeute et le podologue ne prodigueront plus leurs soins. Elle qui habite à 90 kilomètres du domicile de sa grand mère promet de lui rendre visite le plus souvent possible pendant toute la période de confinement. "Certains me disent, ne va pas la voir _tu risques de lui transmettre le virus_. Mais maintenant je n'ai plus le choix, elle a aussi besoin de moi pour se nourrir" conclut Magali.