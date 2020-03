Coronavirus : Elisabeth Toutut-Picard, la députée de Haute-Garonne contaminée

Nouveau cas de coronavirus à l'Assemblée Nationale. Il s'agit de la députée LREM de la 7ème circonscription de Haute-Garonne Elisabeth Toutut-Picard, membre de la liste de Laurent Mazuray, candidat radical soutenu par La République en Marche pour les élections municipales de Muret (Haute-Garonne). Elle a longtemps travaillé dans le milieu hospitalier, notamment au CHU de Toulouse.

En soirée, Elisabeth Toutut-Picard a tweeté l'information.

A son retour de Paris jeudi soir, où elle avait assisté aux débats parlementaires à l'Assemblée Nationale, la députée a présenté des symptômes proches de ceux du coronavirus. Après un examen de dépistage positif, elle a été hospitalisée dans la nuit de vendredi à samedi au service d'infectiologie du CHU de Toulouse Purpan. La députée est sortie ce soir de l'hôpital et contrainte de rester confinée chez elle pendant 14 jours. Selon son communiqué, son état de santé se serait stabilisé.

Il faut garder son sang-froid

Contactée par France Bleu Occitanie, sa collègue et députée de la 6 ème circonscription de Haute Garonne, Monique Iborra, a réagi : "Ca me touche bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que tous les députés sont positifs. les enquêtes épidémiologiques sont en cours. Il faut garder son sang-froid".

Ce nouveau cas porte à trois le nombre de contaminés au Palais Bourbon. Deux cas avérés avaient été annoncés jeudi : le député LR du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer et un salarié de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée Nationale Richard Ferran a fait savoir dans un tweet que six personnes sont en ce moment prises en charge par les services de santé en vue d'un dépistage, parmi lesquelles 5 députés et un agent.