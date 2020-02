Coronavirus : une dizaine de patients hospitalisés à Lille, aucune contamination dans le Nord-Pas-de-Calais

Vendredi 28 février en début de soirée, le directeur du SAMU du Nord confirme une dizaine de patients infectés au Covid-19. Aucun d'entre eux n'a été contaminé à Lille, et plus largement dans le Nord et le Pas-de-Calais. Tous ont été contaminés à Creil par un des patients de l'Oise.