Coronavirus : une douzaine de patients hospitalisés, dont quatre en réanimation, à l'hôpital de Metz-Mercy

"Nous avons aujourd'hui une douzaine de patients infectés, traités dans nos lits", c'est ce qu'a indiqué lundi matin, Marie-Odile Saillard, directrice régionale du centre hospitalier régional de Metz Thionville, sur France Bleu Lorraine. Douze personnes atteintes du coronavirus sont donc traitées à Mercy, dont quatre en réanimation. "Nous avons quatre patients en réanimation pour huit lits disponibles. J'espère bien que nous ne serons jamais à aucun moment de cette épidémie amenés à saturer ces lits", a-t-elle précisé.

16 cas en Moselle, et une personne décédée dimanche

Selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé, 16 personnes en Moselle ont contracté le coronavirus. Dimanche, une Mosellane de 73 ans est décédée. Il y a aussi "des personnes en attente de résultats, et des personnes qui sont à leurs domiciles mais testés positivement" ajoute Marie-Odile Saillard. "Nous avons pris la mesure du problème très en amont. Notamment par la proximité avec l'Italie, et l'importante communauté italienne qui se trouve en Moselle. Nous avons donc pris cette affaire en main très précocement, et même plus précocement que dans certaines régions. Cela ne nous a pas protégé mais cela nous a amené à être extrêmement vigilant, il n'y a pas eu de temps perdu."

Nous recommandons d'éviter les visites quand c'est possible

Selon Marie-Odile Saillard, la directrice du centre hospitalier régional de Mezt Thionville, tout a été mis en oeuvre, de manière efficace à Metz-Mercy pour rassurer, accueillir les patients et éviter la propagation, notamment la restriction temporaire des visites : "Nous avons pris des mesures de précaution draconiennes. Nous sommes passés depuis hier à une restriction très importante des visites, donc une visite par patient, une personne pas deux dans les chambres. Nous recommandons d'éviter les visites quand c'est possible. Il est interdit aux mineurs, aux enfants, de fréquenter l'hôpital pendant quelques semaines. C'est temporaire."

La directrice du centre hospitalier a aussi tenu à saluer le travail de ses équipes : "L'inquiétude est là, lorsqu'on est professionnel et que l'on est en contact direct avec le virus, il est bien normal que cette inquiétude se développe. La seule parade, c'est le professionnalisme, c'est aussi d'avoir une grande confiance dans l'esprit d'équipe. C'est effectivement aussi le moment de les saluer, on a assisté il y a quelques mois à un quasi "hôpital-bashing", je pense que cette réaction montre bien la force et la qualité de l'hôpital public en France."