Coronavirus : une douzaine de soignants de Montélimar partent en renfort dans un hôpital parisien

Ils n'en pouvaient plus de suivre la crise à distance. Douze soignants de la clinique privée Kennedy à Montélimar, dans la Drôme, ont pris le train ce mercredi en direction de l'hôpital privé de Trappes, en Île-de-France. Ces infirmiers et aides soignants vont prêter main forte à leurs collègues de région parisienne qui sont débordés par l'afflux de malades du coronavirus.

Malgré le risque de se faire contaminer à son tour, Fabienne Delort, aide soignante depuis 13 ans, n'a pas hésité une seconde : "Pour l'instant, et heureusement, on n'a pas trop besoin de nous actuellement à Montélimar donc au lieu de ne rien faire, autant être utiles car notre vocation c'est de soigner, pas de rester chez nous à attendre."

Car l'hôpital public de Montélimar est bel et bien saturé mais, selon le directeur, il n'a pas encore besoin de faire appel à des forces extérieures. La mission de ces soignants montiliens doit durer une semaine et sera prolongée si besoin. "On a un seul objectif, c'est d'aider un maximum les patients et bien entendu nos collègues qui sont en grande difficulté en Île-de-France", ajoute Fabienne Delort.

"Evidemment qu'il y a une appréhension mais on a hâte aussi d'y aller parce que les personnes en ont besoin, poursuit-elle. Pour tourner un patient en réanimation, il faut être 5 ou 6 donc vous imaginez le nombre de personnes que ça nécessite."