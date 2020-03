Coronavirus : une école fermée à La Chapelle Saint Aubin dans l'agglomération du Mans

Après la confirmation d'un cas de coronavirus au sein de l'équipe enseignante de l'école Pierre-Coutelle de La Chapelle-Saint-Aubin, dans l'agglomération du Mans (Sarthe), l'établissement est fermé à compter de ce jeudi 12 mars 2020, sur décision du préfet. La mesure est prévue jusqu'au 20 mars.

L'enseignante est hospitalisée, précise le maire de La Chapelle-Saint-Aubin, Joël Le Bolu. Seuls les élèves de CE2 et de l'ULIS de cette école de neuf classes sont soumis à des mesures de confinement à leur domicile, soit quarante élèves sur 224. La préfecture indique que l'état de santé des personnes concernées fait l'objet d'une surveillance accrue et que les parents ont été avertis par téléphone et par mail.

La commune est chargée de désinfecter les locaux. Toute apparition d'un nouveau cas repousserait de quatorze jours supplémentaires la mesure de fermeture de l'école, qui est donc prévue pour l'instant jusqu'au 20 mars.