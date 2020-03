L'Agence régionale de santé annonce qu'une école maternelle et une classe de collège de la même commune de Louvres, dans le Val-d'Oise, sont fermées pour deux semaines, car une animatrice et un élève ont été testés positifs au coronavirus.

Coronavirus : une école maternelle et une classe de collège fermées dans le Val-d'Oise

Une école maternelle et une classe de collège fermées à Louvres dans le Val-d'Oise à cause du coronavirus

Une école maternelle et une classe d'un collège sont fermées à Louvres, dans le Val-d'Oise, à cause du coronavirus. L'Agence régionale de santé (ARS) a pris ces mesures de sécurité afin d'éviter la propagation du virus entre les élèves et le corps enseignant. Au total, 39 cas de coronavirus sont déclarés dans le Val-d'Oise, ce dimanche 8 mars.

Une école maternelle fermée

Une animatrice de l'école maternelle Delacroix a été infectée par le coronavirus. Elle est confinée chez elle pendant deux semaines. Les membres de sa famille ont été testés négatifs.

Par mesure de sécurité, l'école dans laquelle elle travaille est fermée pendant 14 jours, à comptée de vendredi 6 mars, car les échanges entre les animatrices et les enfants en bas âge sont "réguliers et difficilement traçables", selon l'ARS.

Une classe de collège aussi fermée

Dans la même commune, une classe du collège François Mauriac est fermée jusqu'au 18 mars, car l'un de ses élèves est aussi malade du coronavirus. Ses camarades de classe vont rester chez eux pendant une dizaine de jours donc.

Par ailleurs, 11 autres élèves doivent rester chez eux, 6 sont des proches du malade et 5 sont particulièrement fragiles, selon l'ARS.