Coronavirus : une entreprise bretonne lance un test de diagnostic rapide

Il était attendu depuis plusieurs semaines, il vient d'arriver et il est breton : Le premier test sérologique développé et fabriqué en France ! Il permet de savoir si on est ou non porteur du Covid-19. L'entreprise bretonne, NG Biotech, basé à Guipry en Ille-et-Vilaine, a développé ce test à partir de l'analyse d'une goutte de sang.

Le résultat se lit comme sur un test de grossesse, en quinze minutes. Il s'agit d'un "tout-en-un" et est à usage unique : il intègre un auto-piqueur et un collecteur de sang capillaire.

Uniquement pour les professionnels

La société bretonne est depuis 2012 spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de solutions de diagnostic rapide. Ce test marqué CE et dénommé NG-Test® IgG-IgM COVID-19, a été validé cliniquement. Ultra rapide, une seule goutte de sang sur la bandelette suffit pour connaitre le résultat quelques minutes plus tard. Ce nouveau test doit être proposé aux professionnels.

Un deuxième site de production ouvert

Pour répondre à la demande, NG Biotech ouvre un deuxième site de production. "L’objectif est d’atteindre à très court terme une capacité de production de l’ordre de deux millions de tests par mois pour répondre en priorité aux besoins sanitaires français" annonce l'entreprise dans un communiqué.

Le PDG de NG Biotech Milovan Stankov Pugès, se satisfait d'avoir mis au point, "en un temps record, un test diagnostic fiable et rapide pour le diagnostic du COVID-19. Nous proposerons nos tests en priorité au système de soin français, afin qu’il puisse assurer au plus vite une meilleure stratification des patients et un suivi du statut immunitaire."