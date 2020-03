Coronavirus : une entreprise de l'Yonne va produire jusqu'à 1 700 masques par jour

La Compagnie Dumas qui fabrique à Tonnerre des oreillers et des couettes haut de gamme se lance dans la production de masques pour le visage.

1 700 masques par jour

Depuis ce lundi cette entreprise de 45 salariés a mis en route une ligne qui permet de produire jusqu’à 1.700 masques par jour. Grâce à son expertise dans le textile la compagnie Dumas va proposer deux types de masques explique Stéphane Martin, le directeur commercial : " il y a un masque simple do,t la production depuis lundi matin est de 1 200 pièces par jour et un masque un peu plus compliqué qu'on fabrique à hauteur de 500 pièces par jour. Une couche est réalisée en tissu microfibre, une autre avec un polyester enduit polyuréthane qui bénéficie d'un traitement anti microbien et recouvert d'une autre couche de tissu microfibre. "

Des masques lavables à 95 degrés et réutilisables jusqu’à 50 fois. Une innovation qu’il faut encore valider : " on a établi avec le CHU de Grenoble un cahier des charges et on a envoyé un modèle pour tester son efficacité à _la direction générale des armées__"_précise le directeur.

1 700 masques par jour © Radio France - Photo fournie par l'entreprise

Il y a déjà des commandes

Et à peine la production commencée. Il y a déjà des commandes : "on essaye surtout de les proposer dans le cadre d'un environnement local "souligne encore Stéphane Martin, " comme à l’hôpital de Tonnerre, aux supermarchés et transporteurs du coin , à ceux qui sont en contact au quotidien pour les protéger. "

Les masques seront vendus 2 euros 30 et 2 euros 80, un prix plus élevé que les masque jetables mais qu’elle affirme avoir fixé au plus bas.