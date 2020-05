Coronavirus : Une entreprise de Marans a posé gratuitement des milliers de plaques de plexiglas en France

Jean Pierre Demeyère est le directeur de la société JCD Agencement à Marans à quelques kilomètres de la Rochelle en Charente-Maritime. Sa société est tournée habituellement vers l'agencement intérieur de commerces, elle emploie une trentaine de personnes.

Comment aider gratuitement les pharmacies à mieux protéger leurs salariés contre le Coronavirus ?

A la mi-mars, dès les premiers jours du confinement, il s'est posé la question de savoir comment il pouvait aider gratuitement les pharmacies à mieux protéger leurs salariés contre l'exposition au Coronavirus. Assez vite l'idée vient de créer une "barrière" en plexiglas, "un paravirus". Un produit simple à travailler, léger et à la base peu coûteux, une vingtaine d'euros.

"On met en place un prototype, on voit que cela tient, et que la structure peut se monter vite . Banco, avec mon équipe, et selon nos stocks disponibles, on découpe 80 plaques pour les placer gratuitement dans des pharmacies ou des boulangeries proches de Marans. La Charente-Marime, la Vendée à deux pas et les Deux-Sèvres." - Jean Pierre Demeyère -

La demande de plaques en plexi explose

Mais très vite, la demande explose. Cela passe à 1500 pièces posées, dans des supérettes, et même des bureaux de tabac. A Sainte-Soulle, entre Marans et La Rochelle, Pascal Vancassel le propriétaire du "Solinois", un bar-tabac-presse, a été contacté par cette entreprise. Il est agréablement surpris de voir qu'elle se proposait de poser ce plexiglas gratuitement.

"C'est très efficace, cela protège bien avec une dimension très importante. Je cherchais à faire moi-même quelque chose, mais ils m'ont devancé. C'est gratuit, mais j'ai tenu évidemment à envoyer un chèque à l'entreprise et ses employés en remerciement." - Pascal Vancassel -

Plaque en plexiglas posée au "Solinois" à Sainte Soulle - Pascal le propriétaire

L'histoire ne s'arrête pas là. Devant une forte demande nationale, avec même des appels depuis le département du Nord, le dirigeant de l'entreprise Marandaise a placé ses plans gratuitement sur son site internet, encourageant d'autres sociétés a lui emboîter le pas. 4500 proviennent de Marans aujourd'hui.

Je participe à l'effort de guerre - Jean Pierre Demeyère -

C'est toujours gratuit, mais il a fallu créer une cagnotte Leetchi pour avoir de nouveaux fonds pour acheter les matériaux nécessaires. Plus de 9 000 euros récoltés aujourd'hui." Ce n'est pas assez pour rembourser tout ce qu'il a fallu débourser, mais je participe à l'effort de guerre, et croyez moi, mes gars sont contents de participer à rendre heureux de nombreuses personnes."

- Jean Pierre Demeyère -

Le verre trempé sera la prochaine barrière au virus.

Le plexiglas devient rare et cher. Produites à l'étranger, les commandes sont aujourd'hui bloquées. Cela n'empêche pas notre chef d'entreprise d'avoir imaginé d'autres solutions.

"Le verre trempé sera la prochaine barrière au virus. La production et la mise en place débute cette semaine. C'est un peu plus cher, cents euros tout posé au lieu de 40 ou 20 au départ, mais cela reste viable pour continuer à protéger nos commerçants." - Jean Pierre Demeyère -