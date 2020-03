Coronavirus : une entreprise de Saône-et-Loire met en garde sur les gels hydroalcooliques "maison"

Vous avez essayé d'acheter du gel hydroalcoolique ces derniers jours ? C'est presque devenu impossible. Alors en ces temps de pénurie, certains optent pour le système D pour se désinfecter les mains. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée.

Gel d'aloe vera, huiles essentielles ou alcool à 70

"On a vu des recettes avec de l'alcool, du gel d'aloe vera pour éviter que les mains ne s'assèchent et avec des huiles essentielles qui ont un pouvoir antiviral" détaille Isaline, préparatrice en pharmacie dans le centre-ville de Dijon. Ce n'est "pas une recette miracle" mais elle a le mérite d'être beaucoup moins abrasive que l'alcool utilisé seul. Car "souvent les gens nous demandent seulement de l'alcool. Mais il faut savoir que ça assèche beaucoup la peau et que ça n'a pas l'effet rémanent, c'est-à-dire de protection à long terme, du gel hydroalcoolique" ajoute-t-elle.

Si vous pouvez aller vous laver les lieux, faites-le ! Isaline, préparatrice en pharmacie à Dijon

Des tests et des normes très précises pour les gels hydroalcooliques

La méthode n'est donc pas nocive selon cette pharmacienne mais elle ne remplace pas les vrais gels hydroalcooliques. Certains sont fabriqués chez Cellande, en Saône-et-Loire. Mais avant leur mise sur leur marché, ils ont des tests à passer. Une dizaine par exemple pour le gel hydroalcoolique actuellement vendu.

Pour vous donner une idée, le gel hydroalcoolique sur le marché en ce moment a passé une dizaine de tests de normes. Céline Ramier, responsable de la partie technico-réglementaire chez Cellande

Il faut également respecter les dosages d'éthanol dans chaque flacon. Une certaine quantité est obligatoire pour s'assurer de l'efficacité du produit.