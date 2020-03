Coronavirus : une entreprise mancelle fait un don de 300.000 masques à l'Agence régionale de santé

Alors que plus d'un millier de personnes sont contaminées au coronavirus en France, voilà un don qui pourrait donner un peu de confort aux personnels de santé des Pays de la Loire. Une entreprise mancelle spécialisée dans le financement de projets pédagogiques, Initiatives, a décidé ce lundi de donner à l'Agence régionale de santé la "presque totalité de son stock" de masques, "soit près de 300.000".

"En 2009, au moment de la grippe H1N1, nous avons investi dans un stock important de masques pour les distribuer à nos clients. Fort heureusement, l'épidémie a été maîtrisée et nous avons conservé le stock restant", explique dans un communiqué son directeur général Franck Vallée.

L'entreprise indique également posséder 1.400 distributeurs de gel hydroalcoolique qu'elle "envisage d'offrir dans les prochains jours à ses clients : les écoles et les établissements scolaires de toute la France".

26 cas confirmés dans la région

Par ailleurs, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire explique ce lundi que 26 cas de coronavirus sont confirmés dans la région, c'est un de plus que ce dimanche. Quatre d'entre eux sont guéris, précise l'ARS. Neuf en Loire-Atlantique, six dans le Maine-et-Loire, cinq en Sarthe, dont un adolescent de 14 ans et la députée sarthoise Sylvie Tolmont, quatre en Vendée, un en Mayenne et un contaminé hors des Pays de la Loire.