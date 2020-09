Coronavirus : une équipe mobile fait des tests dans le Moyen et Haut-Pays

Après Levens et St Martin du Var, l'équipe dépistage Covid-19 de la Métropole Nice Côte d'Azur a fait escale à Gilette ce jeudi. Cette équipe de 4 personnes s'est installée dans la salle des mariages de la mairie. Toute la matinée, les habitants de Gilette, de Bonson ou de Revest-les- Roches ont pu venir se faire dépister gratuitement. La Métropole Nice Côte d'Azur a mis en place cette équipe spéciale pour aller à la rencontre des habitants des 48 communes de l'agglomération, parfois loin des laboratoires d'analyses. Des tests PCR dans le nez sont réalisés par un infirmier. Le résultat est connu dans les 24 à 48 heures.

Ce matin à Gilette, plus d'une vingtaine de personnes ont pu venir se faire dépister avec ou sans RDV. Ici à la mairie, il n'y a pas de longues files d'attente comme on peut le voir devant les laboratoires en ville. "C'est très pratique, il n'y a pas d'attente, ça évite de descendre à St Martin du Var" explique Caroline. Cécile a pu se faire tester en moins de 10 minutes. Pour la jeune femme c'est une très bonne initiative.

Le camion mobile de dépistage fait deux escales par semaine, le mardi et le jeudi. En moyenne entre 50 et 80 personnes sont testées à chaque fois. La tournée doit au moins durer jusqu'à fin octobre. L'équipe de dépistage se rendra ainsi jusqu'à St Dalmas-le-Selvage. D'ici là, mardi prochain l'équipe mobile sera à St Martin Vésubie et jeudi prochain à Roquebillière.