Coronavirus : une étude conseille aux patients positifs d'attendre sept semaines avant de se faire opérer

Il ne faut pas se faire opérer trop vite après avoir contracté le covid-19 : c'est l'une des conclusions d'une vaste étude publiée ce mardi 9 mars dans la revue scientifique Anaesthesia. Menée par 15 000 chirurgiens de 116 pays à travers le monde, dont 44 centres hospitaliers en France, elle déconseille toute chirurgie pendant au moins 7 semaines après l'infection, au risque d'augmenter de 2,5 la mortalité post opératoire.

Des problèmes pulmonaires

En cause, des réponses inflammatoires et des problèmes d'immunité plus graves, que le patient covid ait eu des symptômes ou non. Plus de 80% des morts après une opération avaient développé des complications pulmonaires. Dans le cas où l'opération a lieu dans le mois qui suit l'infection au coronavirus, la moitié des patients opérés développe une pneumonie ou un syndrome de détresse respiratoire, au risque d'être placé sous oxygène.

Si tous les profils sont concernés, ce sont les hommes de plus de 70 ans qui sont les plus à risques. Les chirurgiens ayant participé à l'étude prônent un report de toutes les opérations chirurgicales non vitales. Pour les autres, il faut faire la balance bénéfices/risques en toute connaissance de cause.