Coronavirus : une étude montre que certaines personnes ont perdu leur accent franc-comtois

L'impact du coronavirus sur nos accents est une piste explorée depuis un an par les scientifiques. Une étude, réalisée dans un laboratoire du CNRS à Besançon, prouve que certains Franc-comtois positifs ont perdu leur intonations si particulières. Ce n'est pas une surprise, explique un chercheur.

Le coronavirus touche le goût et l'odorat, une zone du cerveau très proche de celle responsable de nos intonations

C'est une découverte faite par des chercheurs à Besançon : le coronavirus a un effet sur l'accent franc-comtois. Une étude menée au laboratoire FEMTO-ST du CNRS à Besançon montre que certains franc-comtois positifs au coronavirus en ont perdu leur accent.

La "matière grise périaqueducale" proche de la zone olfactive dans le cerveau touchée par le virus

"Cette hypothèse circulait depuis le début de l'épidémie dans le milieu scientifique", explique Jean-Julien Aucouturier, chercheur du FEMTO-ST. En effet, le coronavirus agit sur les sens olfactifs, le goût et l'odorat : certains patients ne sentent plus rien. Cette région du cerveau se trouve juste à côté de la zone où se forment les intonations de notre voix, "la matière grise périaqueducale."

Un membre de l'équipe du laboratoire de Besançon, originaire du Haut-Doubs avec un fort d'accent, a complètement perdu son accent lorsqu'il s'est révélé positif au coronavirus.

"Il s'est mis à parler comme un parisien," explique le chercheur Jean-Julien Aucouturier :

"Dans le cerveau, la région olfactive est proche de la région où se font les intonations de la voix" : Jean-Julien Aucouturier, chercheur au CNRS Copier

Les chercheurs ont donc poussé leurs études, qui montrent que l'accent franc-comtois peut-être particulièrement altéré par le virus.

L'accent franc-comtois particulièrement altéré par le virus

"Des collègues en Écosse ont fait des recherches sur l'accent écossais, des collègues canadiens sur l'accent québécois, mais cela n'a rien donné," ajoute Jean-Julien Aucouturier. Selon le chercheur, l'accent franc-comtois est particulièrement relié à nos sens olfactifs, "c'est peut-être dû à notre forte consommation de Comté ou de cancoillote."

Jean-Julien Aucouturier, chercheur sur la voix au laboratoire FEMTO-ST à Besançon © Radio France - Sophie Allemand

Cela peut être très excluant - Jean-Julien Aucouturier

Ce symptôme peut-être difficile à vivre pour les patients concernés. "La suite des études viseront à comprendre l'impact que cela a sur ces personnes, cela peut-être très excluant. Imaginez : vous vivez dans une famille où tout le monde à l'accent et vous perdez le votre du jour au lendemain," conclue Jean-Julien Aucouturier.

à lire aussi Honnête ou menteur ? La réponse est dans le son de notre voix selon un chercheur bisontin

Si vous êtes concerné per cette perte d'accent à cause du coronavirus, vous pouvez contacter le laboratoire. Les chercheurs cherchent de nouveaux profils pour affuter leur étude. Il est possible de consulter un orthophoniste pour retrouver votre accent, s'il ne revient pas en même temps que la fin de vos symptômes.