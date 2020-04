Coronavirus : une étudiante en médecine de Reims va soutenir une thèse sur le confinement

"Combien de temps par jour consacrez-vous aux activités sportives ? Avez-vous constaté l’apparition ou l’augmentation de troubles du sommeil ?" Voilà quelques questions posées par Anaïs Dussart, 28 ans. L'étudiante en médecine à la faculté de Reims prépare une thèse sur la santé psychologique de la population du Grand Est pendant le confinement.

"C'est inédit, raconte-t-elle. Avant l'annonce du confinement, il y avait déjà des inquiétudes, notamment dans mon entourage. Je me suis dit que ce serait intéressant de connaître le retentissement de tout cela." Résultat, l'étudiante, qui travaille dans le secteur COVID de l'hôpital de Saint-Dizier (52), reçoit plus de 3.300 réponses, qu'il faut maintenant classer.

La relation à l'alcool questionnée

Suivant l'âge, la catégorie professionnelle, ou le fait de vivre son confinement seul ou pas, les réactions à cet événement peuvent être très différentes : "Est-ce qu'il y a une catégorie d'âge avec des scores d'anxiété plus élevés, les femmes sont-elles plus touchées que les hommes par le stress etc...", développe Anaïs Dussart. La relation à l'alcool est aussi questionnée par l'étudiante : "Je demande aux personnes interrogées si elles boivent plus pendant le confinement. De façon modérée ou nettement. Mais je n'avais pas du tout pensé à l'inverse, au fait que certains ont justement réduit leur consommation. Du coup, j'ai rajouté cette option !"

Une fois les informations collectées, Anaïs Dussart passera à l'analyse : "Le but, c'est de voir quelles sont les populations les plus à risques et agir auprès d'elles. On ne sait jamais, si un confinement revient, on pourra conseiller des choses qui pourront permettre à certains de mieux le vivre en fonction des réponses que je reçois. "