Coronavirus : "Une expérience qu’on aurait voulu ne jamais vivre" témoigne la directrice de l’Ehpad Lamartine

Le témoignage de la fille d’une résidente de l’Ehpad Lamartine de Saint-Étienne publié sur notre site et diffusé sur France Bleu le 28 mars dernier avait suscité énormément de réactions. L’établissement n’avait pas souhaité réagir à chaud, il le fait aujourd’hui par la voix de sa directrice, Marie-Claire Monplot, alors que plus d’une dizaine de résidents sont désormais infectés ou suspectés de l’être. Toujours au cœur de la crise sanitaire, elle explique l’organisation de son Ehpad face au Covid-19, les mesures mises en œuvre pour rassurer les familles et se protéger contre le virus.

Cela fait des semaines que vous faites face à cette menace du virus. Comme, vous directrice d’Ehpad, vous organisez vous ?

Marie-Claire Monplot : Aucun directeur d’établissement ne s’était imaginé avoir à faire face à cette situation. On s’y adapte chaque jour, de façon permanente. C’est dramatique ce qui se joue pour nos résidents et leurs familles, pour nos salariés. La situation est complexe à gérer et bien heureusement nous sommes accompagnés par nos autorités de tutelle. Nous sommes en contact permanent avec l’ARS, avec la Préfecture. Dès l’apparition des premiers cas possibles, nous avons été en contact avec la cellule Covid-mobile du CHU qui est intervenue directement dans la structure pour nous accompagner, pour mettre en place les protocoles et les procédures. Elle a fait de l’information et de la formation au personnel. C’est notre point d’accroche et on s’y réfère au quotidien.

Une partie prépondérante de votre travail doit-être de répondre aux interrogations et aux inquiétudes des familles ?



Oui et dès le début on a communiqué par mail de manière régulière à l’ensemble des familles, en expliquant ce qu’on faisait et pourquoi on le faisait. Ça a commencé le 13 mars avec la suspension temporaire. des visites des familles, puis la prise de repas dans les chambres, puis le confinement dans les chambres. A cela il faut ajouter le tout-venant, la réponse aux appels téléphoniques des familles qui ont des inquiétudes, qui veulent comprendre. Le 3e axe pour aborder ce problème a été de renforcer les moyens techniques de communication des familles vers les résidents. On s’est doté de tablettes pour communiquer par Skype par exemple. J’ai conscience que cela ne remplace pas la présence de la famille mais on s’attache à maintenir ce lien un maximum.

Vous accueillez des résidents dépendants ce qui n’empêche pas certains d’entre eux d’être conscients de la situation et de nourrir une anxiété ?

Ils ont conscience et ils s’inquiètent pour leurs proches. Ils comprennent que ça concerne l’ensemble de la population et qu'on doit en passer par là pour les préserver un maximum.

Pour la première fois, l’Agence Régionale de Santé a publié les chiffres de contaminations dans les Ehpad, notamment des personnels. Comment les protéger ?

Cela demande de l’organisation, on a des personnels absents car ils ont des enfants à garder ou qu’ils présentent des signes. Globalement les professionnels qui sont très mobilisés instaurent d’eux même une sorte de confinement entre leur domicile et leur lieu de travail. Ils ont conscience qu’ils peuvent être vecteur. Ils ont conscience de cela 24h sur 24 : même quand ils ne sont pas là ils savent qu’ils doivent respecter strictement les consignes données.

Que répondez-vous quand vous entendez qu’aujourd’hui les Ehpad sont démunis ou qu’ils vont l’être face à l’épidémie ? On vous dit sous-équipés en masques et en protections.

Cela n’exprime pas une réalité pour moi. Cela fait deux semaines que les dotations en masques sont organisées par les ARS. On y est allé mercredi dernier (26 mars), nous y sommes retournés ce jeudi (2 avril) pour récupérer notre dotation de masques chirurgicaux pour la semaine. C’est surtout la première dizaine de jours de l’épidémie qui a été complexe, notamment car du matériel disparaissait. On recherche en permanence du matériel en étant en contact avec nos fournisseurs mais je n’ai pas eu de rupture de matériel depuis le début de la crise. Je ne me sens ni démunie ni désarmée pour combattre.

Autre motif d’inquiétude, les hôpitaux et les services de réanimation surchargés où les résidents d’Ehpad ne seraient pas du tout la priorité…

Le message que j’ai eu c’est qu’en cas de difficultés respiratoires majeures, la réanimation est très lourde en hôpital. C’est une réanimation invasive. L’état de certaines personnes entrainerait une aggravation du cas ou en tout cas des difficultés à la supporter. Néanmoins, l’équipe Covid-mobile du Chu n’a jamais fermé la porte à une hospitalisation si on en avait besoin. On ne m’a pas parlé d’une question d’âge. C’est étudié au cas par cas et c’est une décision médicale. Ce n’est pas nous à l’Ehpad qui prendrons la décision. C’est au cas par cas, en lien avec les comorbidités, les antécédents de la personne. J’insiste : nous ne sommes pas livrés à nous même mais c’est un expérience qu’on aurait préféré ne jamais vivre.