Coronavirus: une famille testée positive dans un camping de Saint-Georges-D'Oléron

Une famille de campeurs a été testée positive au Covid-19 dans un camping de Saint-Georges-d'Oléron vendredi dernier. L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine l'a annoncé ce mardi. Eric Morival, son directeur en Charente-Maritime précise que "tous ceux qui sont susceptibles d'avoir été en contact avec les trois personnes de la famille, ont été aussitôt testés samedi". Les 221 tests sont tous négatifs. La famille est repartie comme prévu à son domicile à Toulouse, où elle est en quatorzaine.

Tous les membres de la famille portaient un masque

Ce qui a préservé les autres campeurs d'une contamination, c'est le masque. "Les membres de la famille portaient un masque à chacune de leur sortie" souligne Dominique Rabelle, la maire de Saint-Georges-d'Oléron. "La mise en place des tests s'est faite très rapidement" dit-elle avec satisfaction mais refuse de divulguer le nom du camping "pour ne pas le stigmatiser". Il y a 21 campings à Saint-Georges-d'Oléron. Comme six maires sur huit dans l'île, elle a pris un arrêté imposant depuis le 1e Août le port du masque sur le marché, et dans les lieux les plus fréquentés de la commune.

543 tests ont été réalisés en Charente-maritime ces trois derniers jours dans les centres gratuits de dépistage, cinq étaient positifs. En Charente, les 187 tests étaient négatifs.