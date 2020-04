Coronavirus : une fin de grossesse mouvementée pour une jeune Mayennaise et son conjoint

Laura doit accoucher le 10 avril à la maternité de Laval et sa fin de grossesse s'avère source de tensions. Elle a appris qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, son conjoint ne pourra finalement pas être avec elle à la maternité. Il devra partir deux heures après l'accouchement.

Depuis la mi-mars, vous ne pouvez plus aller voir votre fille ou votre sœur qui vient d'accoucher. Les visites sont interdites dans les maternités des hôpitaux de notre région à cause de la pandémie de coronavirus. C'est le cas à Laval en Mayenne, à Nantes en Loire-Atlantique ou encore, au Mans dans la Sarthe.

Depuis la fin mars, tout se complique même pour le conjoint de la future maman. De quoi faire monter la pression chez une Mayennaise de 25 ans, Laura qui vit à Vaiges près de Laval. Elle doit accoucher ce vendredi 10 avril à la maternité de l'hôpital de Laval.

Laura s'est renseignée fin mars auprès cette maternité et à ce moment-là, son conjoint est autorisé à venir à la maternité après l'accouchement à une condition, qu'il reste confiné avec elle dans une chambre.

Beaucoup d'inquiétude et de déception

Quelques jours plus tard, elle apprend que ce n'est plus possible. "Je ne vais avoir personne avec moi dans la chambre, c'est dur. Je me demande qui va surveiller mon bébé quand je vais prendre ma douche. Il y a un moment de panique car je me dis que je vais être toute seule", s'inquiète Laura.

Le futur papa avait lui déjà préparé sa valise pour rester auprès de sa famille :

Il est déçu car il va voir notre fille deux heures et il ne la reverra qu'à ma sortie, trois jours plus tard

Autre crainte pour les futurs parents : pour l'instant, le conjoint peut assister à l'accouchement mais est-ce-que cette règle ne va pas aussi changer ?

"Si c'est ça, je préfère accoucher à la maison. Je m'installe un matelas gonflable par terre s'il faut parce que c'est quand même un moment important de la vie. Si mon conjoint ne peut pas voir sa fille naître, pour moi, c'est inimaginable", explique cette future maman.

Cette jeune femme a déjà fait une croix sur un moment qui lui tenait à cœur. Elle ne pourra pas filmer la rencontre entre sa fille de deux ans et son bébé à la maternité. Il faudra attendre de rentrer à la maison.

Un accompagnement renforcé par les sages-femmes

De son côté, l'hôpital de Laval explique qu'il met tout en oeuvre pour accompagner les deux parents. Juste après l'accouchement, les équipes médicales mettent l'accent sur le toucher, le "peau à peau" entre le bébé et le deuxième parent.

Des "visio" du premier bain sont aussi possibles par exemple, et une psychologue est là pour rassurer au mieux les parents.