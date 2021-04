Coronavirus : "Dans mon village, personne ne porte le masque", témoigne une Franc-comtoise expatriée en Inde

Isabelle Kumar vient de l'Isle-sur-le-Doubs. Elle habite à côté de Puri, en Inde, depuis six ans et demi avec son mari et ses deux enfants. Si elle a pu être vaccinée, aujourd'hui elle a peur pour ses enfants qui vivent à New Delhi et peur que les Indiens ne réalisent pas l'ampleur de l'épidémie.