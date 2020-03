Coronavirus : une infirmière bayonnaise invitée à déménager par ses voisins

Quelle ne fut pas sa surprise en arrivant chez elle ce dimanche matin après une troisième nuit consécutive de travail à Saint-Jean de Luz. "Je croyais que c'était un mot de soutien", explique Elodie Capdevielle-Fidel. Sur sa boite aux lettres, il y avait un petit mot en effet accroché avec du scotch, mais bien loin de la soutenir. Il s'agit en fait d'une lettre de voisins l'invitant à déménager parce qu'elle est infirmière.

Il est d'abord indiqué que "cette époque du Coronavirus menaçant les vies de chacun, il est demandé à cette personne de garer sa voiture loin des autres et si possible de ne plus toucher les parties communes sans gants, et sans s'être désinfecté les mains."

Une remarque qui prête d'ailleurs à sourire l'infirmière, "ma seule partie commune, c'est le local à poubelles !"

Mais le reste de la lettre est beaucoup plus direct. "Idéalement il est vivement demandé à cette personne de déménager aussi vite et loin que possible afin de en pas mettre nos vies en danger". Avant de s'achever sur cette phrase, "nous avons peur pour nos vies et l’exclusion de cette personne doit se faire".

"J'avais les larmes aux yeux voyant ça", affirme la jeune infirmière

"Non je m'attendais pas du tout à ça, je suis plutôt discrète, j'embête personne, je fais attention au confinement quand je ne travaille pas et on me pointe du doigt comme une pestiférée" déplore Elodie Capdevielle-Fidel, la jeune infirmière qui va prévenir son syndic de copropriété au sujet de cette lettre.