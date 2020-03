Coronavirus : une Iséroise contaminée lance un appel au civisme

Elle a contracté le Covid-19 et a été testée positive. Confinée chez elle à l'Isle-d'Abeau, cette mère d'un petit garçon de trois ans lance un appel au civisme pour que l'on respecte les consignes afin d'endiguer l'épidémie.

Sur la photo, Cyrielle Marion sourit mais quand nous l'appelons sur son portable, c'est une voix fatiguée qui nous répond. Elle tousse, a un souffle un peu rauque : "Je fais de l'asthme, par-dessus le marché" nous confie-telle. "Je prends de la ventoline et j'ai mon médecin tous les jours au téléphone pour savoir comment je vais."

Confinée dans une pièce de sa maison

Cyrielle Marion a sans doute été contaminée par son fils de 3 ans, qui va à la crèche et qui a été un peu malade, mais rien de grave. Du coup, elle doit restée confinée dans une pièce de sa maison, pour éviter de transmettre la maladie à ses proches.

"C'est pour eux que j'ai peur. J'ai vu samedi ma maman qui a 71 ans et j'ai déclaré la maladie dimanche. Je suis inquiète aussi pour toutes les personnes que j'ai pu croiser. Mon mari était tête de liste aux municipales à l'Isle d'Abeau et je suis allée à des réunions et j'ai côtoyé son équipe."

L'impression d'avoir été rouée de coups

Cyrielle explique que la maladie est douloureuse : "J'ai l’impression d'avoir été rouée de coups, j'ai mal partout, comme une grosse grippe, j'ai de la fièvre avec une gêne respiratoire. Je dois prendre mon mal en patience."

Quand on lui demande pourquoi elle a communiqué sur sa maladie sur les réseaux sociaux, elle nous répond, d'une voix entrecoupée par la toux : " Je voudrais vraiment que les gens prennent conscience que ce qui nous arrive est grave. Il faut rester confiner chez soi et sortir le moins possible, respecter les consignes, ne pas essayer de sortir à tout prix ou de faire comme si de rien n'était. Je suis la preuve que cela n'arrive pas qu'aux autres. Il faut réussir à casser l'épidémie."

Cyrielle Marion est mandataire judiciaire, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des personnes placées sous curatelle ou sous tutelle. Pour l'instant, bien sûr, elle est en arrêt de travail mais quand elle reprendra son emploi, ce sera en télétravail.