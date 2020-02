Coronavirus : une jeune Mancelle se rapatrie de Shanghaï par ses propres moyens

Le Mans, France

Coralie n'a pas pu être rapatriée avec les Français de Wuhan, le berceau de l'épidémie de coronavirus en Chine, car cette étudiante de 20 ans, originaire du Mans, est à Shanghaï pour un semestre. Son assurance ne prend pas non plus en charge son retour en France, parce qu'elle n'est pas malade. Pourtant, l'Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers où elle poursuit ses études lui "conseille fortement de quitter Shanghaï et de rentrer en France". En Chine, 425 patients sont morts du coronavirus à la date du 4 février. Plus de 20.000 personnes sont contaminées. Les six personnes touchées en France sont hospitalisées. Selon le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, le virus "ne circule pas" dans notre pays.

Pas peur du coronavirus

Avec ses trois colocataires qui suivent la même formation, Coralie hésite. Puis, elles se décident à rentrer. "On a trouvé un vol direct, car on ne voulait pas faire d'escale et risquer de louper l'autre avion à cause d'une quarantaine", explique Coralie. Les billets d'avion leur ont coûté entre 510 et 560 euros.

Coralie et ses amies n'ont pas quitté la Chine par "peur du coronavirus". Elle s'inquiètent plutôt des conséquences économiques et sociales de la quarantaine, qui n'est pas obligatoire à Shanghaï, mais que beaucoup d'habitants observent. "Il y avait beaucoup de magasins et de restaurants qui étaient fermés", décrit l'étudiante. "Les rues et les rayons de certains magasins étaient vraiment vides à Shanghaï." Coralie est frustrée de partir au bout d'un mois passé sur place au lieu de cinq. "Si la situation s'améliore, on sera un peu tristes d'être rentrées. Si ça empire, on sera vraiment soulagées d'avoir quitté la Chine."

Coralie va se mettre en quarantaine elle-même

L'avion de Coralie et de ses amies décolle mardi 4 février, tard dans la soirée, en Chine. Il atterrira à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, près de Paris, mercredi matin. A son arrivée aucun examen médical n'est prévu. "Ils vont juste prendre notre température", pense la jeune Sarthoise. Elle va rentrer au Mans, chez ses parents, et commencer une quarantaine. L'étudiante n'est pas obligée de s'isoler, mais elle préfère le faire par précaution.

"Je vais essayer de rester chez moi et d'éviter le plus possible le contact humain."

Coralie va se cloîtrer pendant une semaine, puis elle ira voir un médecin pour vérifier si tout va bien.