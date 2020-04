Coronavirus : une ligne d'écoute psychologique gratuite à Metz avec le centre Pierre Janet

La question du deuil, l'anxiété, l'isolement, les problèmes de couples ou familiaux sont souvent amplifiés pendant cette période de confinement. Le centre de psychologie Pierre Janet à Metz qui dépend de l'université de Lorraine propose depuis plus d'un mois une ligne d'écoute gratuite pour toute la population. Des psychologues et des étudiants en dernier année de psychologie se relayent sur une plateforme téléphonique - le 03 72 74 83 63 ou possibilité de prendre rdv sur le site internet du centre - pour répondre aux personnes qui se trouvent en détresse.

Le confinement est un révélateur de problèmes antérieurs - le directeur du centre Pierre Janet Cyril Tarquinio

Ils reçoivent entre 50 et 90 appels par semaine mais peuvent gérer jusqu'à 450 appels par semaine. De quoi souffrent les personnes qui font appel à cette ligne d'écoute psychologique? Pour le professeur d'université Cyril Tarquinio, directeur du centre Pierre Janet, le confinement est "un révélateur de problèmes antérieurs, d'états émotionnels qui étaient déjà présents". Il évoque des états anxieux, des violences verbales et physiques, des crises familiales ou de couples mais aussi des situations de solitude, d'isolement, "des gens qui n'ont personne à qui parler". Les dossiers de divorces, précise-t-il, s'accumulent chez les avocats en cette période confinée.

Anxiété, crise familiale ou de couple, isolement font partie des problèmes rencontrés détaille Cyril Tarquinio Copier

Beaucoup de femmes appellent avec un sentiment d'épuisement en télétravail

Beaucoup d'appels liés aussi aux difficultés du télétravail précise le professeur Cyril Tarquinio, surtout pour les femmes qui se retrouvent à devoir concilier télétravail et vie familiale. Or, souligne le directeur du centre Pierre Janet, "on fait plus de choses en télétravail, on se sent coupable d'être à la maison et on veut en faire plus, on ne met plus de limite temporelle". Dans ces journées très intenses, où il faut aussi s'occuper des enfants, "beaucoup appellent avec un sentiment d'épuisement". Cyril Tarquinio estime que plus le confinement va durer, plus on aura affaire à ce type de problèmes.

Concilier télétravail et vie de famille peut mener à l'épuisement précise Cyril Tarquinio Copier

Psychothérapie gratuite pour les soignants

L'impossibilité de faire son deuil pendant l'épidémie est aussi évoquée, tout comme l'impuissance des soignants à l'hôpital et en Ehpad face au nombre de morts du coronavirus. Pour les soignants, le centre Pierre Janet propose même au delà d'une écoute téléphonique une véritable psychothérapie gratuite. Ses psychologues ont déjà mis en place une ligne d'écoute gratuite pour les malades du cancer depuis 3 ans et l'ont fait aussi au moment des attentats de Paris en 2015.