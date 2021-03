Coronavirus : une mairie sarthoise fermée à cause d'un cluster au sein de l'équipe municipale

A Vallon-sur-Gée, commune de 800 habitants près du Mans, le coronavirus perturbe la vie municipale. La mairie est fermée depuis le 4 mars, et jusqu'au 17 mars. "Au départ nous étions considérés comme cas contact", explique le maire Dany Paris, joint par France Bleu Maine. Finalement, c'est bien un foyer épidémique (cluster) qui a été révélé par les tests. Le maire, quatre adjoints, la secrétaire de mairie et l'employé communal ont tous été contaminés, sur une équipe de quinze personnes.

"Cela montre bien que tout peut aller très vite, et pourtant nous avons respecté les gestes barrières" note le maire de Vallon-sur-Gée, qui a donné les détails de ce cluster sur la page Facebook de la mairie dans un message relevé par nos confrères des Nouvelles de Sablé. "Heureusement personne n'a été très malade et on arrive au bout".