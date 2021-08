Coronavirus: une majorité des patients placés en réanimation au CHU de Montpellier ont entre 40 et 60 ans

Selon les derniers chiffres du CHU de Montpellier, une majorité des patients atteints du Covid et placés en réanimation ont moins de 60 ans. Et une écrasante majorité d'entre eux (80%) ne sont pas vaccinés. La situation ne s'aggrave pas mais reste tendue.

Ce sont les chiffres du jour sur le front de l'émidépie de Covid-19.

73 personnes sont actuellement hospitalisées au CHU de Montpellier, et une petite moitié d'entre elles (29 personnes) sont actuellement en réanimation.

La situation ne s'aggrave pas, mais ne se calme pas pour autant. Les services hospitaliers sont toujours à flux tendus, et ne voient toujours pas le bout du tunnel et la fin de la 4ème vague, due au variant Delta.

Une tendance qu'on observe d'ailleurs dans tous les établissements hospitaliers du département et de l'ensemble de la région Occitanie.

Et ce qui se confirme aussi à Montpellier, c'est que la moyenne d'âge des personnes hospitalisées ou placées en réanimation a nettement baissé par rapport aux vagues précédentes.

Selon les chiffres que nous a communiqué ce lundi le CHU de Montpellier, la majorité des personnes en soins intensifs ont désormais entre 40 et 60 ans.

80% d'entre elles ne sont pas encore vaccinées.

Les 20% qui restent sont des personnes qui souffrent de pathologies graves ou immuno-déficiantes ou des personnes très âgées déjà vaccinées mais très fragiles.

La moyenne d'âge des personnes placées en réanimation a nettement baissé

Le Professeur Samir Jaber, chef de service au CHU de Montpellier et Directeur Territorial de Crise pour l'est de l'Occitanie a progressivement observé un net rajeunissement des personnes placées en réanimation ou soins intensifs.

"On a désormais une moyenne d'âge de moins 10 ou moins 15 ans par rapport à ce qu'on observaiit pendant les précédentes vagues. On voit maintenant des jeunes de 28, 30, 32 ans qu'on ne voyait pas avant."

Si l'épidémie semble marquer un peu le pas en France, les services de réanimation d'Occitanie, pour l'instant, n'observent pas de baisse particulière.

Difficile donc de prévoir la fin de la 4ème vague due au variant Delta. Comme tous les spécialistes, le Pr Jaber est encore bien incapable de répondre à cette question pour le moment.

"On est sur ce qu'on appelle un plateau oscillant, c'est à dire des baisses journalières, puis des augmentations, puis de nouveau des baisses, etc, etc.... On reste très modestes par rapport à des prévisions. Pour l'instant, on ne voit pas le bout du tunnel !"