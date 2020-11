Coronavirus : "Une marée montante" observée au service réanimation de l'hôpital Saint-André à Bordeaux

Ils sont une cinquantaine d'infirmiers, médecins et autres professionnels paramédicaux à se relayer toutes les huit heures, jour et nuit, dans le service réanimation de l'hôpital Saint-André, l'un des hôpitaux du CHU de Bordeaux. Ici, les patients sont surveillés 24h/24. Depuis une dizaine de jour, le nombre de cas Covid dans ce service ne fait qu'augmenter. Ce jeudi, 10 malades contaminés par le nouveau coronavirus sont hospitalisés dans le pôle réanimation qui compte 14 lits au total.

Et le pic de l'épidémie n'est même pas encore arrivé selon l'Institut Pasteur qui l'estime au 15 novembre. Le service ne s'est donc pas seulement contenté d'augmenter le nombre de lits, il a aussi fait appel à de nouveaux bras : "On a à peu près 20% de personnel supplémentaire", précise Fabrice Camou, infectiologue réanimateur à l'hôpital.

Fabrice Camou, infectiologue réanimateur à Saint-André. © Radio France - Audrey Dumain

"Situation très préoccupante"

L'infectiologue évoque ainsi "une marée montante progressive" qui déferle dans son service. Et les patients arrivent de toutes parts, "par les urgences" mais aussi des patients "déjà hospitalisés Covid à Saint-André" et qui terminent parfois en réanimation. Pour l'heure, une quarantaine de personnes touchées pas la maladie sont prises en charge dans cet hôpital : "Ça, ça nous préoccupe".

On observe des patients beaucoup plus jeunes qui ne s'attendaient pas à arriver en réanimation.

Derrière les portes des chambres "Isolement Covid-19", les patients ont des profils très différents. Il y a, certes, des personnes âgées mais pas seulement : "Nous avons plusieurs patients de 45 ou 50 ans. Des patients jeunes qui déclarent une forme sévère. Il est certain que le pronostic est plus réservé quand le patient est âgé ou qu'il a des maladies associées, comme l'obésité ou une maladie cardiovasculaire, mais là on observe des patients beaucoup plus jeunes qui ne s'attendaient pas à arriver en réanimation. C'est très préoccupant."

Les patients sont suivis 24h/24. © Radio France - Audrey Dumain

Thierry, 52 ans, n'imaginait pas faire partie des patients de ce service. Et pourtant, ce formateur à la gendarmerie a très vite vu son état se dégrader : "J'ai eu peur quand je suis arrivé ici. Je l'ai même dit au médecin. Après ils m'ont expliqué les choses, ca m'a tout de suite rassuré et franchement... merci", dit-il en regardant Fabrice Camou droit dans les yeux. Chaque phrase semble être un effort considérable pour lui. Et même si son état s'améliore, il veut rester prudent : "J'ai de l'espoir de sortir mais je sais qu'il y a du travail".

Des avancées dans la prise en charge des malades

Reste toutefois une différence non négligeable comparé à la première vague dans ce service : les soignants et les médecins ont appris de la maladie, ils la connaissent mieux et savent donc mieux prendre en charge leurs patients, même si aucun vaccin n'a pour le moment été trouvé. "Au début on s'est focalisé sur le virus, on voulait avoir une molécule antivirale et on n'avait pas pris la mesure de l'intensité des réactions inflammatoires", explique l'infectiologue. "Avec les nouvelles avancées thérapeutiques que nous avons mis en œuvre, on retarde au maximum le moment de l'anesthésie générale et de l'assistance respiratoire complète."

Une cinquantaine de soignants travaillent dans ce service. Ici, le centre de contrôle. © Radio France - Audrey Dumain

C'est bien le défi de ces soignants : réussir à garder le patient conscient lorsque c'est possible. Pour eux, la communication est essentielle. "Ça permet de rassurer, de prendre conscience des symptômes, de son confort et ses douleurs éventuelles. C'est extrêmement important. On va également gagner du temps en termes d'hospitalisation. Car quand on peut bouger dans un lit, se remuer, les muscles fondent moins vite et donc l'hospitalisation est plus courte."

Fabrice Camou souligne par ailleurs que rentrer dans son service de réanimation ne signifie pas ne jamais en sortir. Sur les 90 patients Covid accueillis depuis le début de l'épidémie, quatre sont décédés.