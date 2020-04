Coronavirus : une nouvelle commande de masques dans le Pays de Craon

Le vendredi 8 mai 2020, la distribution des 300.000 masques aux habitants de la Mayenne commencera. Le conseil départemental est à l'origine de gigantesque commande, confiée à l'entreprise TDV Industries à Laval. Ces protections seront reçues la veille par les mairies et ce seront aux équipes municipales de les distribuer dans les boîtes aux lettres.

Dans le Pays de Craon, on met les bouchées doubles. La communauté de commune annonce en effet, ce mardi, une livraison supplémentaires de masques, au nombre de 30.000, pour ses habitants dans le sud du département. Ils les recevront le 25 mai prochain. Ces masques, en tissu, lavables et réutilisables sont homologués par la Direction Générale de l’Armement (DGA) et conformes à la norme AFNOR SPEC S76-001.

"Nous devrons, pendant les semaines qui suivent le déconfinement progressif, maintenir notre vigilance et aller de l'avant dans les meilleures conditions" explique la collectivité dans un communiqué.