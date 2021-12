Coronavirus : une opération de vaccination sans rendez-vous ce samedi à Poitiers

Une opération de vaccination anti-Covid sans rendez-vous est organisée dans la Vienne ce samedi 11 décembre, dans la galerie marchande du centre commercial Géant Casino de Beaulieu à Poitiers. Elle va avoir lieu de 10 heures à 17h30.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La préfecture de la Vienne précise que ce sont des doses Moderna, réservées donc aux plus de 30 ans. Il s'agit de doses de rappel et vous êtes éligibles que vous ayez reçu du Moderna, du Pfizer ou de l'AstraZeneca avant.

Dans la Vienne, 57.000 personnes ont réalisé leur rappel

C'est une opération ponctuelle qui doit renforcer l'offre de vaccination dans le département. Pour rappel, vous avez des centres notamment sur les sites du CHU à Poitiers, à Châtellerault et il y en aura aussi un éphémère à Jaunay-Marigny à partir du 16 décembre. Et vous pouvez aussi être vacciné par votre médecin, pharmacien, infirmier, etc.