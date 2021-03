Coronavirus : une opération "exceptionnelle" de vaccination ce week-end à Laval

Le centre de vaccination de Laval sera ouvert exceptionnellement ce week-end pour permettre aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux professionnels de santé de se faire vacciner contre la Covid-19, avec une dose AztraZeneca.

La campagne de vaccination s'accélère dans notre département. Les personnes âgées de plus de 75 ans vivant à domicile pourront se faire vacciner avec une dose AstraZeneca dans des centres de vaccinaton samedi et dimanche. Pour cela, il faut appeler le centre d'appel à la vaccination au 02.43.53.53.00. Les professionnels de santé libéraux pourront aussi se faire vacciner ce week-end au centre hospitalier de Laval. Ils devront prendre rendez-vous par Doctolib (accès par santé.fr de préférence) ou par téléphone au numéro suivant 02 43 66 51 51.

500 doses supplémentaires

À Laval, le centre de vaccination à la salle polyvalente ouvrira exceptionnellement ses portes. L'hôpital a en effet récupéré 500 doses de vaccins AztraZeneca supplémentaires. Cette opération de vaccination pour le grand public est prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie. Elle s'adresse aux personnes de 50 à 74 ans avec une ou plusieurs comorbidités et à toutes les personnes de 75 ans et plus.

Exceptionnellement, et à la demande de la Préfecture, le centre d'appel pour la vaccination anti-Covid sera ouvert ce samedi jusqu'à 20h, au lieu de midi initialement prévu... Le Département de la Mayenne cherche des bénévoles pour le faire fonctionner l'après-midi afin de prendre les rendez-vous.