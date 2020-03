Coronavirus : une pensionnaire d'un EHPAD de Bayonne hospitalisée

Le verdict est tombé dans la nuit de mercredi à jeudi : le test d'une patiente malade et hospitalisée est positif au Covid-19. La victime, pensionnaire de 86 ans d'un EHPAD de Bayonne, a été admise mardi 17 mars après-midi au Centre Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne. Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), gestionnaire de l'EHPAD, a aussitôt pris des mesures sanitaires supplémentaires assure sa direction.

"De quoi être un peu inquiet"

L’octogénaire a présenté des signes sérieux d'infection, forte fièvre et difficultés respiratoires, mardi 17 mars. Le personnel soignant de l'EHPAD, après avoir effectué un test de la grippe qui s'est avéré négatif, a alerté SOS Médecins qui a fait hospitalisé la résidente dans l'après-midi. Ce n'est que dans la nuit de mercredi à jeudi que le prélèvement effectué au centre hospitalier, envoyé à Bordeaux, est revenu positif au Covid-19.

"Quand on voit les chiffres annoncés, il y a de quoi être un petit peu inquiet", reconnait le docteur Jean-Bernard Pocq, vice-président du CCAS de Bayonne. "Lorsque le virus rentre dans (un) établissement, on assiste à _des taux de 75% de résidents atteints par le virus et des taux mortalité catastrophiques_, au-delà de 20 à 30%", a ainsi alerté ce jeudi 19 mars, Gaël Durel, le président de l'Association des médecins coordinateurs et du secteur médico-social.

Des mesures drastiques mises en place

En ce qui concerne le cas bayonnais, _"_l'EHPAD a appliqué sans délais les dispositions gouvernementales(stricte restriction des visites et des sorties pour ces établissements, ndlr) publiées le 11 mars au soir, et celles du conseil départemental communiquées le 17 et visant à différer les nouvelles admissions sauf urgence", assure le rapport de sa directrice porté à la connaissance de France Bleu Pays Basque.

Toujours selon ce rapport, l'établissement du CCAS applique depuis ce matin et l'annonce de ce cas positif de nouvelles dispositions encore plus drastiques pour protéger patients et personnels :

Des mesures de confinement en chambre des 64 résidents

des 64 résidents Les repas sont servis exclusivement en chambre, la salle commune étant condamnée

Les résidents susceptibles de déambuler du fait de leur addiction au tabac ou de leur pathologie psychique ont été identifiés et sont suivis.

Le médecin coordonnateur de l'EHPAD est présent sur site toute la journée

sur site toute la journée Une prise de température des agents est systématiquement réalisée à l'embauche

Manque de masques préjudiciable

Le rapport du CCAS indique par ailleurs que "l'EHPAD et le CCAS dispose d'un stock d'équipements individuels, notamment des masques chirurgicaux et des masques FFP2, qui permettront de _faire face à une aggravation de 1er niveau pendant 3 jours_."

Pour autant, le docteur Pocq, également président de l'union départementale des CCAS, reconnait que le matériel de protection des agents est insuffisant et que cela représente une source d'inquiétude supplémentaire : "Ce retard dans la livraison est un peu préjudiciable pour la santé de tout le monde, mais aussi pour le moral de tout le monde, pour la tranquillité d'esprit des soignants."

"Inquiétude des agents très forte"

Le Covid-19 fait peur. Mais à ce jour, il n'y a pas de problème immédiat de disponibilité des personnels à l'EHPAD municipal de Bayonne, affirme sa direction. Même si "l'émotion et l'inquiétude des agents de l'EHPAD sont très fortes", reconnait Jean-Bernard Pocq, lui-même ancien médecin coordonnateur de l'établissement.

Si les mesures de sécurité et de distanciations sont rigoureusement appliquées, affirme le docteur Pocq , il concède que "dans les EHPAD, quand on s'occupe de personnes âgées et plus ou moins dépendantes, on est obligé de se rapprocher d'elles, pour la toilette, pour les faire manger, les changer de position, donc il y a forcément des contacts très proches et très répétés".

Une conférence devait d'ailleurs se tenir ce jeudi 19 mars après-midi en présence de la directrice de l'établissement et du directeur et donc du vice-président du CCAS à l'adresse du personnel pour faire le point sur la situation et le garder mobilisé.