Coronavirus : une pétition demande la réouverture du service de réanimation de l'hôpital Legouest à Metz

Réunissant plus de 2.500 signatures, une pétition en ligne réclame la réouverture du service réanimation de l'hôpital militaire Legouest à Metz, service fermé en 2014 dans le cadre de la restructuration. Mais attention, selon l'intersyndicale, les choses ne sont pas si évidentes.

"Le service de réanimation de l’hôpital Legouest doit rouvrir pour soigner les malades du coronavirus", c'est ce que réclame une pétition lancée dimanche sur le site change.org. Elle réunit ce mercredi, à 17 heures, plus de 2.500 signatures. Cette pétition n'émane pas du personnel de l'hôpital, mais du POID, le parti ouvrier indépendant et démocratique. L'hôpital militaire Legouest à Metz a subi depuis 2014, plusieurs restructurations, qui ont conduit à la fermeture de plusieurs services, dont la réanimation.

C'est vraiment vital

Pour Albert Dal Pozzolo, retraité et militant du POID, c'est lui qui a lancé la pétition en ligne : "Il faut se dépêcher pour réaliser cette réouverture, c'est vraiment vital. Il y a une opportunité avec l'hôpital Legouest, il faut la saisir et ne pas attendre. Il faut donner des moyens à l'hôpital de lutter contre l'épidémie et surtout des lits supplémentaires en réanimation."

Mais les choses ne sont pas si évidentes que cela, c'est ce que souligne Pascal Viry, représentant UNSA de l'intersyndicale contre les restructurations de l'hôpital Legouest : "Il faut savoir que depuis 2014, l'ensemble des installations relatives au service de réanimation ont été démontées. A l'heure actuelle, nous ne disposons plus du matériel qui a été redistribué aux autres hôpitaux militaires (il y en a huit en France)."

Absolument impossible techniquement

"Même les locaux ont été récupérés pour d'autres activités. Remettre en place en un claquement de doigt un service de réanimation à Legouest, c'est absolument impossible techniquement", affirme Pascal Viry. Entre 40 et 50 patients Covid-19 sont hospitalisés à l'hôpital Legouest en ce moment.