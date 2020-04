Coronavirus : une pharmacie parisienne s'installe dans la rue pour fabriquer du gel hydroalcoolique

C'est un laboratoire installé en plein cœur de Paris, à ciel ouvert dans le 6e arrondissement de la capitale. La pharmacie Delpech produit son propre gel hydroalcoolique pour faire face aux fortes demandes. "Nous n'avions plus de place pour produire au sein de la pharmacie", explique Fabien Bruno, le gérant.

La rue est barrée

Pour mettre en place cette petite usine, les autorités ont été sollicitées "On a trouvé un accord avec la mairie de Paris et la Préfecture pour barrer la rue et s'installer", précise le patron. 10 000 litres sont produits chaque jour et servent notamment aux autres pharmacies, aux hôpitaux, aux policiers ou encore aux pompiers.

Moins de risque de pénurie

Les solutions hydroalcoolique se vendent au compte goûte dans les officines pour limiter le risque de pénurie. "C'est un peu plus facile à trouver, il y a un pharmacien sur deux qui fabrique son gel, pas dans la rue, ça se voit moins, mais la production augmente. Les industriels de la cosmétique ont eu aussi l'autorisation d'en fabriquer", affirme Fabien Bruno.