Coronavirus : une plainte déposée contre X après la mort de 29 résidents dans un Ehpad de Mougins

C'est désormais la justice qui devra trancher. Une première plainte a été déposée contre X pour "mise en danger de la vie d'autrui" après la mort de 29 résidents de l'Ehpad privé "La Riviera", géré par le groupe Korian à Mougins, en lien avec le coronavirus. Les décès étaient survenus en une quinzaine de jours. Une enquête est également en cours.

Face à cette situation dramatique, une nouvelle réunion a eu lieu vendredi 3 avril entre Korian, qui gère l'établissement, l'Agence nationale de santé, le département et la préfecture. L'établissement ne sera pas fermé, mais les mesures de protection ont été renforcées pour les résidents et le personnel soignant. Les locaux seront notamment désinfectés et des tests de dépistage vont être réalisés.