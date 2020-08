Coronavirus : une plateforme à la CPAM des Deux-Sèvres pour casser les chaînes de transmission

Ce matin, pas de cas deux-sévrien à traiter alors les agents de la CPAM affecté à la plateforme "contact tracing" épaulent leurs collègues du sud de la France. Une fois un cas positifs confirmé, ils appellent ce patient zéro "pour lui demander ses cas contacts, les contacter pour leur demander de s'isoler, de se faire tester afin de casser la chaîne de contamination", explique Anne-Sandrine Héluin, directrice adjointe de la CPAM des Deux-Sèvres, elle pilote la plateforme.

On ne peut pas prendre en compte toutes les personnes que vous avez croisées dans la rue

Qu'est-ce qu'un cas contact ? "On ne peut pas prendre en compte toutes les personnes que vous avez croisées dans la rue d'autant que la plupart du temps vous portiez un masque. On ne prend en compte que les personnes qui ont été en contact au moins un quart d'heure avec vous sans port de masque et de façon rapprochée", précise Cynthia Fleury, responsable du service accès aux soins.

A quand remonte la CPAM ? "au moment des premiers symptômes ou pour les cas asymptomatiques, sept jours avant le résultat positif du test", répond Cynthia Fleury.

La plateforme est en alerte et adapte ses effectifs car la situation est différente chaque jour. "En ce moment, il y a de la circulation, il y a de plus en plus de personnes qui viennent en vacances, qui partent, il faut garder le masque et faire très attention", rappelle la responsable du service accès aux soins.