Coronavirus : une plateforme de la CPAM Loire multiplie les appels pour casser les chaînes de contamination

Depuis la sortie du confinement, près de 90 salariés de l'Assurance Maladie de la Loire appellent les contacts à risque des malades du Covid. Un travail d'enquête, sept jours sur sept, qui s'est accéléré depuis le mois de septembre et la reprise de l'épidémie.

Seuls les cas contacts à risque élevé sont appelés

Dès lors qu'une personne est testée positive au coronavirus, ce patient zéro recense tous les cas contacts à risque élevé : "celles et ceux qui ont été en contact rapproché sans équipement de protection. Ça peut aller de deux personnes à 70, en fonction du rassemblement qui a eu lieu", explique Sandrine Kaczmarz, responsable de la plateforme pour la Loire. Ces cas contacts sont ensuite appelés, afin de déterminer les risques de contamination et de donner, le cas échéant, des conseils d'isolement.

Ce travail d'enquête ressemble à un cercle infini : "Un cas contact à risque élevé peut s'avérer à son tour positif, et donc ensuite on élargit le cercle pour appeler ses contacts à lui", décrit la responsable de la plateforme. Les journées sont donc très remplies pour les salariés, près de 90, tous volontaires, rattachés à la plateforme de la Loire.

Parmi eux, Marie-Laure, infirmière, assure recevoir un bon accueil quand elle appelle pour ce traçage : "les gens sont plutôt soulagés et nous attendent. Souvent ils ont besoin de répondre à des questions pratiques : comment s'isoler, que faire avec les enfants, le travail ... c'est rassurant pour eux de nous avoir au bout du fil", décrit-elle.

Beaucoup plus de dossiers à traiter avec le passage en zone d'alerte renforcée

La plateforme est en service depuis le déconfinement, le 11 mai, et a traité jusqu'au 25 août une moyenne de 7 à 8 dossiers par semaine. Ce chiffre est passé à 100 par semaine dans les deux dernières semaines de septembre. "On est très clairement sur une reprise de l'épidémie, et notre rôle en devient d'autant plus essentiel", souligne Sandrine Karczmarz.

Les télé-conseillers ligériens prêtent également main forte aux CPAM des autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes pour les décharger. Au vu de cet emballement, la CPAM de la Loire a déjà lancé plusieurs vagues de recrutements en CDD.