Coronavirus : une plateforme mosellane propose de la téléconsultation médicale

Ce lundi 23 mars, ceux qui le souhaitent pourront consulter un médecin via leur ordinateur. La plateforme mosellane Doctorplus (basée à Yutz) lancera ses premières consultations grâce à une quinzaine de médecins partenaires. A l'origine, la plateforme ciblait davantage les frontaliers, "des personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui bien souvent n'ont pas la possibilité de consulter leurs médecins en France car ils devraient quitter leurs bureaux quelques heures voire une journée pour juste accéder au cabinet" explique le fondateur du site Yannis Georgandelis, qui part du principe que 80 % des consultations se font pour des renouvellements d'ordonnances ou des maladies "non-complexes". "Là, ils pourront consulter un médecin depuis leur bureaux s'ils le souhaitent."

Les téléconsultations privilégiées en pleine épidémie de coronavirus

Sauf que depuis la création du projet, le covid-19 a fait irruption dans le quotidien des Français. Or, les médecins généralistes reçoivent des patients qui pensent avoir - et qui ont peut-être - le coronavirus. "C'est avant tout une solution pour avoir une orientation du médecin qui va pouvoir estimer si le patient est à risque ou non, ça limite aussi les risques de contamination en salle d'attente. Le patient pourra également avoir un suivi du traitement à distance s'il doit rester confiné. Par ailleurs, c'est aussi une limitation des risques pour les médecins. Ils sont en première ligne face au virus. Et donc ça leur permet d'éviter d'être trop exposé en pratiquant ce triage des patients à distance, et de les orienter pour une prise en charge adéquat par la suite".

Les ordonnances sont envoyées en format PDF au patient, un format sécurisé. Et il n'y a aucun surcoût pour le patient, les tarifs étant ceux fixés traditionnellement par la Sécurité sociale.