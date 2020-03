Coronavirus : une PME mayennaise dans le rouge après une cascade d'annulations

Le coronavirus fait aussi des dégâts économiques. La société mayennaise Festi Concept, spécialisée dans l'organisation d'événements, est dans le rouge. La PME, qui emploie 18 personnes, loue de la vaisselle, du matériel de cuisine, des tentes et des chapiteaux à des foires, des salons dans le Grand Ouest.

Une perte estimée à 120.000 euros pour le seul mois de mars

Mais, en quelques heures seulement, elle a reçu de nombreux appels pour tout annuler en raison des mesures sanitaires décidées par les autorités. De nombreuses et importantes manifestations ont été annulées, comme les foires de Rennes et de Nantes par exemple. Du coup, le patron, Michaël Maurin, est obligé de mettre en place dès aujourd'hui des mesures de chômage partiel : "on a 80% de notre chiffre d'affaires qui est engagé, ça représente 120.000 euros sur 150.000. Le mois de mars c'est l'un des plus importants de l'année. En 48 heures, c'est un vrai bouleversement. En 48 heures, vous imaginez ? Mes collaborateurs sont peinés. Il va falloir que l'Etat prenne conscience que les PME sont à un tournant mais je vous promets qu'on va s'en sortir".

La société Festi Concept devait également assurer une partie de l'organisation du salon de réalité virtuelle Laval Virtual en avril prochain. Ce rendez-vous a été annulé et d'autres encore pourraient l'être prochainement. La petite entreprise mayennaise gère au jour le jour une crise qui risque de durer encore quelque temps.