Coronavirus : une psychologue du Mans en soutien aux malades du cancer

Depuis le début du confinement du au Coronavirus, Emilie Libourel, psychologue au Mans assure des permanences téléphoniques pour les personnes qui ont ou qui ont eu un cancer. Une façon complètement différente de travailler.

Interview

France Bleu Maine : Comment vous aviez l'habitude de travailler à la ligue contre le cancer de la Sarthe et qu'est-ce qui a changé depuis le début du confinement ??

Emilie Libourel : En fait, je recevais les patients dans les locaux de la ligue au Mans. Certains venaient seul, et d'autres avec leur famille. Aujourd'hui, je suis confinée moi-même dans mon logement et je fais les séances par téléphone. J'ai proposé aux personnes que je suivais de continuer à les écouter par téléphone. Ce qui est le plus surprenant, c'est que j'ai eu aussi d'autres demandes. Et j'ai commencé des séances avec des personnes que je ne connais pas. C'est un peu particulier.

France Bleu Maine : Comment se déroulent les séances ?

Emilie Libourel : Les séances durent environ une heure et je sens que leur peur est plus importante que la moyenne des gens par rapport au Covid19. Mes patients ont forcément plus peur de l'attraper, vu leur fragilité.

France Bleu Maine : Est-ce que vous arrivez à faire le même travail que lors d'un entretien en face à face ?

Emilie Libourel : Ce n'est pas la même chose, car je ne vois pas leurs expressions du visage. C'est plus difficile de déceler et de voir certaines émotions. Du coup, je fais très attention au son de leur voix et à leur intonations. Il faut être encore plus à l'écoute et ça me demande beaucoup plus de concentration.

La ligue contre le cancer a également une plate-forme d'écoute nationale