Coronavirus : Une quarantaine d'étudiants de Montpellier cherchent à rentrer de l'étranger

Il y avait d'un millier d'étudiants de l'université de Montpellier en mobilité à l'étranger au début de la crise. Une grande majorité est parvenue à rentrer en France. Mais une quarantaine d'entre eux sont encore à ce jour aux quatre coins du globe, et ils n'ont pas tous encore de solution de retour

L'université de Montpellier tourne elle aussi au ralenti depuis le mardi 17 mars, date de mise en application du confinement par les autorités françaises.

Selon son président, Philippe Augé, la continuité de la pédagogie est assurée à distance, et malgré quelques problèmes de réseaux, les étudiants de la Fac continuent de suivre sans difficultés majeures les enseignements numériques.

Ce qui pose encore problème en revanche, c'est la situation de plusieurs étudiants montpelliérains, actuellement à l'étranger, et qui cherchent à rentrer en France au plus vite.

"Au début de la crise, il y avait 900 étudiants de l'université de Montpellier en mobilité dans plusieurs pays" explique Philippe Augé, son président.

"A ce jour, 750 sont rentrés. Une centaine d'autres ont souhaité rester dans le pays ou ils se trouvent, soit parce qu'ils ont la maturité nécessaire pour gérer la situation, soit parce que le système de santé du pays ou ils se trouvent leur convient.

Il en reste une quarantaine, qui ne sont en revanche toujours pas rentrés. 25 d'entre eux sont inscrits sur des vols et seront donc de retour dans quelques heures ou quelques jours. Mais pour les 15 qui restent, il n'y a pas encore de solution concrète. Nous travaillons avec le ministère des affaires européennes et le quai d'Orsay pour régler au plus vite cette situation" conclut Philippe Augé.

Pour ce qui concerne des étudiants étrangers présents eux à Montpellier (16% de la population étudiante montpelliéraine) aucune donnée n'a pour l'instant été fournie concernant leur situation.