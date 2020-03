Coronavirus : une quarantaine de soignants testés entre Bastia et Corte

Une batterie de tests au Covid 19 est actuellement en cours pour une quarantaine de personnels soignants des hôpitaux de Corte et Bastia. Des personnels qui ont été en contact avec une patiente révélée positive dimanche dernier alors qu'elle était en rééducation à Corte, après avoir été soignée dans un premier temps à Bastia. Même si ces derniers étaient protégés durant ces soins, ils doivent évidemment se soumettre à ces prélèvements de contrôle, comme le dicte la procédure : 26 sont concernés à l'hôpital de Corte et 16 dans le service orthopédie de l'hôpital de Bastia.

Eviter les contaminations

Françoise Vesperini, directrice adjointe de l'hôpital de Bastia, elle dirige actuellement l'hôpital de Corte - DR/

Les précisions de Françoise Vesperini, directrice adjointe de l'hôpital de Bastia, elle dirige actuellement l'hôpital de Corte : « En effet nous avons eu à l’hôpital de Corte une patiente dépistée positive au COVID19, à partir de là notre soucis est toujours d’éviter les contaminations croisées au sein de l’établissement et pour protéger les autres patients. On a procédé au dépistage de 26 personnels soignants qui ont été en contact direct avec cette patiente. Une équipe de Bastia est montée prélever à l’hôpital de Corte, en dehors des locaux car c’est important d’éviter les flux de personnes qui se croisent puisqu’on a un Algeco à l’extérieur, l’ensemble des personnels se sont présentés et fait prélever mardi sur rendez-vous à Corte. _Mêmes mesures à Bastia, on a un médecin du travail commun pour les deux établissements_, les procédures sont harmonisées. C’est lui qui a fait le recensement des personnels qui ont été au contact de cette patiente dans un service d’orthopédie à Bastia, là aussi ce sont seize personnels qui ont été dépistés lundi sur le site de Bastia dans l’Algeco dédié aux prélèvements. »

Françoise Vesperini, directrice adjointe de l'hôpital de Bastia Copier

Les résultats de ces prélèvements sont attendus ce mercredi pour les personnels de Bastia et jeudi pour ceux de Corte. La patiente a quant à elle été rapatriée dans l'Unité Covid de l'hôpital de Bastia, elle ne présente pas de signes cliniques graves.