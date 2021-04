Coronavirus : une rentrée scolaire avec un protocole sanitaire renforcé et des autotests pour les personnels

La rectrice de l'académie de Montpellier a choisi l'école primaire Anatole France à Frontignan pour présenter le nouveau protocole sanitaire pour cette rentrée du printemps et marquer le début de la distribution des autotests pour les personnels des écoles, enseignants, AESH et Atsem.

"Je suis très content de revoir mes copains", comme Dylan élève de CP à l'école Anatole France 2 de Frontignan, les enfants sont en grande majorité heureux de retrouver leurs camarades de classes et leurs maîtres et maîtresses ce lundi 26 avril. Confirmation de la directrice de l'école Nicole Forner, "c'est bien que les enfants soient de retour dans les classes malgré les nouvelles règles sanitaires" .

Un cas positif = une fermeture de classe

En effet, à partir de ce lundi, il suffira d'un cas positif au covid pour qu'une classe ferme. "Forcément, il y aura plus de fermetures de classes qu'avant, précise la rectrice de l'académie de Montpellier Sophie Béjean en visite dans cette école de Frontignan, mais ce protocole très strict permet de garder nos écoles ouvertes et la France est le pays qui a gardé ses écoles ouvertes le plus longtemps depuis le début de la crise sanitaire et grâce à cela nos élèves sont à l'heure dans leurs apprentissages".

Des autotests pour (presque) tous les personnels des écoles

Le nouveau protocole sanitaire passe également par un renforcement des dépistages et des autotests. 21 000 autotests vont être distribués cette semaine à raison d'une boîte de cinq tests par personne, ce qui permet des dépistages à faire soi-même pendant deux semaines et demi. Les professeurs des écoles sont concernés, mais aussi les ATSEM qui interviennent auprès des élèves dans les classes des écoles maternelles et les AESH, qui accompagnent les élèves en situation de handicap. En revanche, les personnels qui s'occupent de la cantine et des activités périscolaires ne sont pas dans la liste des personnels prioritaires. A la mairie de Frontignan, on admet avoir découvert cet état de fait ce lundi matin, "il va falloir s'organiser, en coordination avec le rectorat, pour que ces personnels soient eux aussi équipés" dit-on à la mairie.

Des autotests à réaliser tous les deux jours environ, préconise la rectrice qui précise que ce ne sont pas des tests par prélèvement nasopharyngé mais nasal, "ce qui est moins douloureux mais très fiable quand même". Le résultat est connu en quinze minutes.

Pour Nicole Forner, la directrice de l'école Anatole France 2 de Frontignan, ces autotests sont un plus indéniables pour la prévention même s'ils ne sont pas obligatoires mais l'essentiel selon elle pour lutter contre la pandémie, "il faut accélérer la vaccination, c'est la demande de mes collègues pour être plus sereins, en particulier dans les classes maternelles où les enfants ne portent pas le masque. Il faut que l'âge pour être éligible à la vaccination soit avancé". Dans cette école, seuls deux enseignants ne sont pas faits vacciner, pour des raisons d'âge. "Nous sommes bien conscients que c'est la seule solution pour que cette épidémie s'arrête et que nos élèves puissent retrouver une vie normale à l'école."