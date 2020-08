Coronavirus : une rentrée scolaire encore très floue en Haute-Garonne

À deux semaines de la rentrée, il reste encore beaucoup d'incertitudes autour de l'accueil des élèves. Certaines mesures vont être assouplies par rapport au mois de juin comme la distanciation physique qui ne sera plus obligatoire. Enseignants, parents et élèves s'interrogent.

Fini le temps où l'on se préoccupait simplement de la couleur de la trousse ou du type de calculatrice. Cette année, l'épidémie de Covid-19 perturbe la rentrée scolaire. À deux semaines du retour en classe, parents, élèves et enseignants sont encore dans le flou par rapport aux conditions sanitaires, notamment en Haute-Garonne.

Le nouveau protocole détaillé par l'Éducation nationale prévoit une rentrée très proche de la normale, avec des mesures sanitaires assouplies. La distanciation physique n'est désormais plus obligatoire à l'école, dans les cours de récréation mais aussi dans les salles de classe. La limitation du brassage des élèves ne sera plus non plus une obligation. Reste le port du masque, obligatoire à partir de 11 ans, et le maintien des gestes barrière.

"C'est un peu stressant"

Mais les élèves se sentent très peu informés, notamment Toulouse. "On n'a pas trop d'explications pour l'instant. Je sais même pas si ce sera obligatoire", regrette Carmen, une lycéenne de 17 ans. "C'est un peu stressant de ne pas savoir comment ça va se passer", assure Matéo, qui entre en cinquième. Les parents s'interrogent aussi à l'image de Christophe : "On ne sait pas s'il va y avoir de nouveau séparation des enfants, allègement des classes." D'autres profitent des dernières semaines de vacances, sans trop d'inquiétudes. "Il faut rester optimiste. Tout le monde a bien compris les mesures qui ont été mises en place. Il y a eu un gros test avant les vacances. Je pense que ce sera bien rôdé.", espère un autre parent d'élève.

Tout en gardant le masque, on supprime la distanciation. Je trouve qu'il n'y a pas de cohérence.

Isabelle s'est quant à elle renseignée sur les conditions de rentrée de ses deux fils, écolier et lycéen. Mais le protocole ne la rassure pas. "Tout en gardant le masque, on supprime la distanciation, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence. Avant on divisait le nombre d'élèves par deux et on faisait attention à la distanciation, ce qui nous rassurait. Maintenant qu'il n'y a plus ça, on se demande comment les élèves vont se gérer."

Des enseignants également préoccupés

Les professeurs de la maternelle au lycée s'interrogent sur les conditions de leur reprise. "La première semaine d'accueil des élèves sera une semaine où les accueils seront probablement plus échelonnés que d'habitude. Maintenant, il faudra voir comment on gère les élèves", note Pierre Priouret, secrétaire général du Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES) et professeur de mathématiques à Toulouse.

Et ce n'est pas la seule chose qui l'inquiète : "Le port du masque est obligatoire mais cela ne règle pas la cantine, cela ne règle pas le problème des internats, cela ne règle pas le problème des déplacements dans les couloirs. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder en face. Il faut trouver les solutions ensemble."

Au cours des dernières 24 heures, 3.300 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en France selon Santé Publique France. La plus importante progression depuis le mois de mai.