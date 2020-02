Coronavirus : une réunion publique à la Balme-de-Sillingy pour rassurer les voisins du malade hospitalisé

Le Haut-Savoyard hospitalisé à Annecy, à son retour de Lombardie en Italie, est originaire du village de la Balme-de-Sillingy. Le maire organisera une réunion publique ce jeudi 27 février pour rassurer les habitants.

"Le malade va très bien et a pu donner la liste de tous les gens qu'il a pu croiser dernièrement" - François Daviet, le maire de la Balme-de-Sillingy.

La réunion publique aura lieu à la salle Polyvalente Georges Daviet à 18 heures 30 avec l'Agence Régionale de Santé et la préfecture de Haute-Savoie "pour rassurer les habitants" explique le maire du village. François Daviet, reste calme et se veut rassurant. Notamment parce que l'élu a pu s'entretenir avec le malade "il va très bien et a pu donner la liste de tous les gens qu'il a pu croiser dernièrement : sa famille et autres".

Pour les habitants du village qui "se sentent avec de la fièvre, de la toux, qui peuvent pas respirer : ils peuvent appeler le 15" conclue le maire.